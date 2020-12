Susținătorul vaccinării

”Eu am lucrat în spital din 1981 pînă-n 2016. Înainte, după ce am terminat facultatea, am făcut doi ani la țară, cum se făcea, că acum nu mai există așa ceva. După aia am făcut trei ani de specializare, iar apoi am venit la Suceava. Tot timpul m-am vaccinat. Cînd eram copil nu prea erau vaccinuri, însă după aceea au apărut. Ca adult, n-am mai avut nevoie, de exemplu, să mă vaccinez pentru rujeolă sau rubeolă. Dar contra gripei m-am vaccinat de fiecare dată. Niciodată nu am avut reacții adverse. Sînt indivizi care spun că s-au vaccinat împotriva gripei și totuși s-au îmbolnăvit. Se poate să fie o formă ușoară… La mine gradul de protejare a fost maxim. Dar dați-vă seama că sînt o serie de boli mortale și care datorită vaccinului au dispărut: tetanosul, turbarea… Dacă te mușcă un cîine turbat sau un animal sălbatic turbat și nevaccinat decesul e 100%. La tetanos e la fel. Astea sînt vaccinuri care se fac în mod curent și oamenii s-au învățat cu ele. Faci o plagă, zici: mă duc să fac antitetanic. A, păi pe ăla vrei să-l faci și pe ăsta nu vrei să-l faci? (vaccinul anti-COVID – n.r.) Asta e…”. Președintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin Hîncu, este un susținător al vaccinării.