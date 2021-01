Suspect pentru că face bine

„Lucrăm cu Brian de vreo 10 ani, din care vreo cinci l-am băgat în verificări constante și în scepticism milițienesc. Nu înțelegi de ce un om vrea să facă bine, cam asta-i ideea la noi. Dom`le, stai puțin, are el ceva. Avînd în vedere că ancheta a ieșit cu A.N., am lăsat armele jos și ne-am hotărît să colaborăm fără să mai verificăm. Brian nu stă la Suceava. În afara faptului că s-a născut în Marea Britanie, a trăit acolo și apoi a fost voluntar medical pe frontul din Bosnia Herțegovina, unde a stat cîțiva ani buni și, ulterior, cu trupele tampon care au fost dislocate acolo și pe zona Kosovo, s-a îndrăgostit de o româncă din Iași. A venit și s-a căsătorit cu ea, iar acum stă în Iași, în comuna Bivolari. Brian vine des la Suceava pentru că a găsit deschidere. Am dat de Brian acum vreo 11 ani la o conferință unde bei, mănînci, te uiți pe acolo și pari inteligent. Hello, hello… Sistemul vechi românesc atunci cînd vezi un străin, nu neapărat că poate aduce ajutoare, dar te uiți la el că poate iese ceva sau măcar îți îmbogățești engleza, ori primești o gumă sau o ciungă… Și s-a adunat ciungă cu ciungă de 10 ani, că a făcut omul ăsta niște proiecte extraordinare, proiecte din astea mici, care nu sînt pe fonduri, pe granturi, dar proiecte care au ajuns direct în sufletul omului”. Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu, despre britanicul Brian Douglas, un vechi colaborator al polițiștilor suceveni în ceea ce înseamnă derularea unor acțiuni caritabile.