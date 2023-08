Suceava, un oraș mic, dar cu un festival important

„Anul trecut pe vremea asta nu am reușit să ieșim din China și să venim aici. Eram prin zona tibetană, undeva într-o localitate desprinsă din Rai, se numește Shangri – La. Shangri – La se află la peste 3.000 de metri altitudine. Acum sîntem acasă, la Suceava, în frumosul oraș sucevean. Mi-a fost dor de vara de la Suceava, pentru că iarna este diferită, cu multă zăpadă, liniște… La Suceava vara se întîmplă multe lucruri frumoase. Am văzut un pic și din Festivalul de Artă Medievală, care m-a impresionat, fiind considerat cel mai mare eveniment de gen din România. Am văzut și imagini dintr-un concert de la Bucovina Motorfest, dar am prins celălalt concert. Venisem atunci pentru o săptămînă, cînd a fost Festivalul de Blues. Nu am putut să îl ratez. De ce? Pentru că a venit un foarte bun chitarist din Canada, Philip Sayce. A fost invitat și chiar ne-a impresionat Festivalul de Blues. A fost extraordinar. Nu știam de chitaristul din Canada pe care l-am auzit prima oară la Suceava. Însă, m-a impresionat foarte mult fiindcă a fost o muzică de foarte, foarte bună calitate. Cînd ești acasă, asta vrei să vezi, să vezi calitate în jurul tău și să vezi că lucrurile se mișcă. Într-un oraș atît de mic precum Suceava să organizezi un festival atît de important cum a fost cel de blues este ceva. Chiar vreau să-l felicit pe Bobby Stroe, organizatorul festivalului. Soțul meu este canadian și nu auzise nici el de Philip Sayce. Soțul meu cîntă la chitară un pic și chiar l-a impresionat foarte mult chitaristul care a fost invitat. A fost invitată și vocalista Alice Armstrong din Marea Britanie. M-a impresionat un cîntec al ei intitulat <Love Song>. A zis că-i un cîntec drag ei. Are o voce foarte, foarte puternică și a știut să-și apropie publicul sucevean. A fost un concert în aer liber cu public de diferite vîrste și din diferite zone ale muzicii. Foarte puțini știau ce înseamnă muzica blues. Însă, într-adevăr, a fost un concert care m-a impresionat la Suceava și sper să se mai întîmple astfel de evenimente”. Suceveanca Nicole Vasilcovschi este lector universitar doctor la o universitate din regiunea chineză Shandong.