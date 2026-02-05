O delegație română-americană formată din persoane îmbrăcate în haine militare a participat la Palatul Administrativ Suceava la o întîlnire cu caracter informativ și tehnic, vizînd prezentarea modului de organizare administrativă a județului Suceava și a modului de cooperare dintre instituțiile publice, ”astfel încît dialogul interinstituțional să rămînă eficient, predictibil și orientat către nevoile comunității”. Conform Prefecturii Suceava, ”discuțiile au vizat mecanismele practice de comunicare și coordonare, precum și clarificarea rolurilor, în limitele competențelor legale ale fiecărei instituții, pentru o acțiune coerentă în situații de interes public”. Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a subliniat importanța unei colaborări funcționale și continue între toate structurile statului, precum și a unei coordonări unitare la nivel județean, împreună cu autoritățile administrației publice județene, în beneficiul serviciilor publice și al siguranței comunității.

Reprezentanții delegației americane, conduse de căpitanul Joseph H. Wiltse, șeful echipei de Afaceri Civile, ”au apreciat nivelul de cooperare existent la nivel județean, spiritul de echipă și deschiderea manifestate de structurile implicate, subliniind buna coordonare și abordarea profesionistă în relația interinstituțională”.

Șmecheri americanii ăștia: au știut unde vin. Au venit într-un loc dintr-o țară europeană unde știau că lucrurile funcționează foarte bine, pentru a fura ”modelul european de bune practici”, cum se spune pe la noi, pe la televizor și pe la seminarii, pentru ca atunci cînd va veni momentul să aibă ce implementa cu succes în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, care va bate cu pumnul în masă, va striga ”ajunge!” și le va spune americanilor de la obraz că nu este de acord să folosească pe mai departe modelul său european de bune practici.

