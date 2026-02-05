Alte semne bune anul are! Pe lîngă evenimentele deja menționate în numerele trecute, iată că veștile bune continuă să apară. Pionierii muzicii electronice revin în România: Kraftwerk, nicidecum DJ-ii la care se înghesuie tineretul din ziua de astăzi la festivaluri. Așadar, pe 22 iulie nu vă faceți program. Kraftwerk va concerta la Arenele Romane, în cadrul turneului Multimedia Tour.

Kraftwerk este una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii moderne. Formată în 1970, la Düsseldorf, de către Ralf Hütter și Florian Schneider, trupa a primit numele Kraftwerk, care înseamnă „centrală electrică” – un simbol perfect pentru direcția lor artistică: muzică creată de oameni care se confundă cu mașinile.

La începuturi, Kraftwerk făceau parte din curentul experimental german numit ”krautrock”, dar și-au găsit rapid propria identitate. Au renunțat la chitare și la structura clasică a trupelor rock, și au ales sintetizatoare, secvențiatoare, vocodere și ritmuri electronice repetitive. Au fost printre primii artiști care au compus exclusiv cu instrumente electronice și care au tratat tehnologia ca pe un subiect artistic în sine, nu ca pe un simplu accesoriu.

De-a lungul carierei, Kraftwerk au adus pe scenă o sinergie spectaculoasă între om și mașină, între real și digital. Ralf Hütter, liderul și vocea emblematică a formației, continuă să prezinte spectacole multimedia care au devenit evenimente-cult în întreaga lume. Din păcate, fără camaradul său Florian Schneider, plecat într-o stea în 2020.

Turneul din acest an include mai multe opriri în orașe europene. Pe listă apar Londra, Manchester, Belgrad sau Skopje. Partea (cea mai) bună este că se întorc la București, după opt ani.

Show-ul Kraftwerk este spectaculos. Nu vorbim despre un concert tradițional. Germanii combină muzica electronică cu animații computerizate, proiecții vizuale și mesaje puternice, creînd ceea ce se numește adesea o operă de artă totală (Gesamtkunstwerk).

Kraftwerk înseamnă astăzi: Ralf Hütter – voce, clape, sintetizatoare, vocoder, producător; Fritz Hilpert – percuție, sintetizatoare, inginer de sunet; Henning Schmitz – sintetizatoare și clape; Falk Grieffenhagen – operator video.

În cazul în care n-ați fost niciodată la un asemenea spectacol, cred că acum este momentul. Biletele au fost deja puse în vînzare pe Emagic și Entertix. Îmi mulțumiți după. (Foto: Pagina de Facebook Kraftwerk)

Alexandra Cuza