Pregătiri pentru o nouă vizită a ambasadorului

Ambasada Republicii Coreea la București a adresat sincere mulțumiri omului de afaceri rădăuțean Dumitru Mihalescul, consulul onorific al Coreei de Sud în România, ”un prieten și susținător de nădejde al Republicii Coreea”, pentru sprijinul generos și primirea deosebit de călduroasă oferite cu prilejul vizitei în județul Suceava efectuate de E.S. ambasadorul Hur Seung-chul în perioada 21-24 octombrie.

După ce l-a plimbat peste tot și l-a omenit pe domnul ambasador, era normal ca Ambasada Coreei de Sud să-i adreseze mulțumiri domnului Mihalescul.

Așteptăm ziua în care și autoritățile sucevene îi vor adresa o scrisoare de mulțumire ambasadorului Hur Seung-chul, pentru sprijinul generos pe care l-a acordat acesta județului nostru, convingînd o mare companie sud-coreeană să investească la Suceava. În cazul în care autoritățile noastre nu vor avea motiv să o facă, rugăm Ambasada Republicii Coreea la București să-i scrie domnului Mihalescul și să ne anunțe el, ca să nu mai așteptăm degeaba și să ne apucăm de treabă. De exemplu, de crescut un porc și de pus niște vișine în alcool, ca să avem ce pune pe masă cînd mai vine domnul ambasador în vizită prin Moldo-Bucovina noastră dragă.

Ghiși Șini vini la șină?