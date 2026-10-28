Suceava-i una, sucevenii sînt alta

După ce în ședința din 19 octombrie proiectul PSD referitor la scăderea taxei anuale de parcare de la 500 la 100 de lei nu a putut fi dezbătut și votat din lipsă de cvorum, consilierul PSD Beni Atodiresei insistă ca acesta să fie repus pe ordinea de zi a ședinței din 29 octombrie a Consiliului Local Suceava. La ședința din 19 octombrie, unii consilieri, inclusiv de la PSD, s-au dat loviți, spre bucuria primarului Vasile Rîmbu, suspendat din PSD și cocoloșit în prezent de PNL, dar domnul Atodiresei este sigur că data viitoare va fi cvorum și că propunerea va fi aprobată de membrii tuturor partidelor: ”Sînt convins că toți colegii de la PNL, AUR și USR vor vota acest proiect care face bine locuitorilor municipiului Suceava”.

Păi, stați puțin, domnule consilier, cum ați vrea ca primarul să vă pună proiectul pe ordinea de zi, cînd dumneavoastră știți foarte bine că sloganul lui Vasile Rîmbu este ”Facem Suceava bine!”, și nu ”Le facem sucevenilor bine!”, ceea ce este cu totul altceva.

Ordinea de zi-i Vasile, zi-i!