Cumătra vulpe va scăpa de vaccinare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava a început, pe 13 octombrie, campania de vaccinare antirabică a vulpilor, prin distribuirea de momeli vaccinale la vizuini, informează Prefectura Suceava. Acțiunea urmărește prevenirea și eradicarea rabiei în rîndul animalelor sălbatice și protejarea sănătății publice.

Dat fiind faptul că pe rețeaua de socializare Foxbook există o virulentă campanie împotriva vaccinării, vulpile nu vor dori să se vaccineze și, la cît de șmechere sînt, vor reuși să fenteze campania autorităților. Apoi, mai trebuie de ținut cont că vorbim despre cumătra vulpe, iar cum la noi relațiile de cumetrie sînt la putere, e clar că nimeni nu va urmări vulpile pînă cînd acestea vor cădea în capcană și vor fi vaccinate.

Fox populi