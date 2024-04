Suceava, ca o mare metropolă. În ceea ce privește aglomerația în trafic

”Discutam zilele acestea cu un cumătru de-al meu care locuiește în Londra. Nu fac o comparație între o metropolă de talia Londrei și Suceava, dar vreau să spun altceva. De ani de zile, ultima dată am fost în 2019, au investit sume colosale și au luat din carosabil, din benzile auto și le-au făcut cu dedicație pentru bicicliști, și bicicliștii în continuare nu le folosesc pe acelea, pentru că nu sînt întreținute și fac pană, au tot felul de povești, că nu intră mașina de curățat și așa mai departe. Cu toate că s-au pus restricții cu normă de poluare, cu taxe de acces în anumite zone, nu s-a rezolvat problema traficului sub nici o formă. În Londra, la fel, e foarte aglomerat. Să faci cîteva mile, 10 mile, 16 kilometri, în două ore înseamnă că este aglomerat rău de tot.

Și cu metroul… Ultima dată cînd am mers, am stat aproape o săptămînă și am mers doar cu transportul în comun. La anumite ore, dimineața, voiam să ajungem nu știu unde, la un obiectiv să vizităm, și dacă plecam odată cu oamenii care mergeau la muncă, la școală – sardele, sardele puțin spus. E același lucru peste tot, sînt cîteva ore cînd totul este blocat.

Mi-am dat seama că discutăm de atîția ani de soluții alternative și nu s-a reușit să se rezolve problema cu traficul. Singura țară în care nu am văzut probleme la nivel de trafic este Olanda. Dar acolo nici nu prea am văzut oameni pe stradă, cu excepția turiștilor, nu prea am văzut oameni pe stradă în orele de muncă. Iar seara au un obicei că merg direct acasă și își văd de familia lor, nu umblă, nu se plimbă. Și foarte mult merg cu bicicleta și cu transportul în comun. E singura țară, am mers prin mai multe orașe, orășele, în care nu am văzut probleme de trafic. E foarte bine gestionat, probabil și ca număr de participanți, ca număr de mașini… Mi s-a părut și viața foarte scumpă, în general.

Ce vreau să subliniez este că în lumea asta nu s-a rezolvat problema traficului nicăieri, absolut nicăieri, și că eforturile majore sînt către soluții alternative de transport în comun și alternative pe zona de bicicletă, mers pe jos… Uneori mă surprind pe mine mergînd cu mașina pe niște distanțe ridicole, de sute de metri, și îmi dau seama că sînt parte a aceleiași presiuni sociale, a aceluiași obicei de mă urca în mașină, de a porni mașina și de a merge și de unul singur. Și eu cad în greșeala asta, nu critic pe cineva. Îmi dau seama că fac aceeași greșeală. Las pînă în ultimul moment, după care din Centru pînă pe Zamca merg cu mașina. Cînd îmi dau seama din timp că aș putea să-mi planific altfel timpul merg pe jos sau cu bicicleta. Și este la fel de simplu de ajuns din orice punct. Distanțele nu sînt atît de mari. Ar trebui să acceptăm că sîntem și parte din problemă, și parte din soluție”. Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei.