Suceava Blues Interethnic Festival

„Le-am dat pliante artiștilor. Eu am tipărit o broșură a festivalului. Ducu Brădățan, de la Centrul de Informare Turistică, cu care am colaborat foarte bine, mi-a adus și el pliante, hărți, și am putut distribui. Cutiile sînt goale. Lumea a fost foarte, foarte interesată de ceea ce oferim. Străinii cînd vin de afară aici studiază pliantul. Pliantele conțineau detalii despre județ, obiectivele turistice și ce poți face în Suceava. În broșura mea sînt obiectivele importante din Suceava, nu numai artiști. Pînă la urmă, și de asta este făcut festivalul, să genereze un pic de turism cultural, să fie hotelurile pline, să fie restaurantele pline, și noi să ne bucurăm. Eu știu de ce fac festivalul ăsta și de fiecare dată sînt bucuros cînd oamenii apreciază munca echipei cu care lucrez. Toți mă felicită pe mine. Însă, pe lîngă mine sînt 100 de oameni care muncesc fiecare în pătrățica lui. Pe de altă parte, mă gîndesc la un festival de blues interetnic. Sînt foarte mulți italieni, unguri și poloni la noi. Etniile care trăiesc în Bucovina au reprezentanți în țările lor de baștină foarte, foarte, foarte buni. De exemplu, este un artist în Israel care a stat foarte mult în Statele Unite și e foarte bine cotat în Israel. Am observat că în State blues-ul a luat o anumită turnură. Blues-ul ăla tradițional și foarte fain și colorat a venit în Europa: Italia, Germania, Franța, Spania. Există European Blues Challenge, care a contribuit foarte mult la aducerea masivă a blues-ului, a genurilor de blues în Europa. Noi vom lucra cu ei în cîteva proiecte. De ce nu blues interetnic? Toți vrem etnii, toți vorbim de interetnic, să vedem cum iese, și dacă e OK facem un festival muzical interetnic, revenim cu blues-ul nostru, și poate mai facem un <copilaș>”. Bobby Stroe, organizatorul festivalului de blues în memoria lui Fani Adumitroaie, Suceava Blues Festival.