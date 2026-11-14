Sporul aduce spor

Revenit la conducerea Prefecturii Suceava, Traian Andronachi le-a spus șefilor de instituții prezenți la ceremonia de învestire a sa în funcție că ”în pauza pe care am avut-o la conducerea acestei instituții am putut să observ nu doar din interior, cît și din afară acolo unde stăm bine instituțional și acolo unde mai avem de lucrat. Vă asigur pe toți, în egală măsură, că nu voi pierde nici un moment pentru a asigura un standard înalt în materie instituțională la nivel de județ Suceava. Vă mulțumesc tuturor, în egală măsură, și spor la treabă”.

Numai cu îndemnul nu vine sporul de treabă. Însă, acesta și-ar face apariția imediat dacă s-ar găsi niște sporuri salariale.

Gazeta Sporurilor