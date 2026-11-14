În Germania, românii nu sînt nici turci, nici kurzi

La încceputul lunii noiembrie, lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat un atac dur la adresa comunității de români din Germania, acuzîndu-i pe imigranții români că ”jefuiesc sistemul social” german. Această declarație a stîrnit reacții vehemente de respingere din partea autorităților române. Profesorul universitar doctor Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul USV Suceava a spus, referitor la acest subiect:

”Alianța pentru Germania, AfD, are o politică de marketing electoral. Acum s-a întîmplat că au fost atacați românii. Alte dăți se întîmplă să fie alte minorități ținta AfD-ului. Acest lucru este făcut strict din rațiuni electorale pentru a incita electoratul. Însă, din toate declarațiile acestea făcute din România, dar făcute și în presa germană, rezultă că Alice Weidel, totuși, nu a reușit să obțină ceea ce și-a propus. Ba, dimpotrivă, a fost criticată pe toată linia pentru aceste declarații.

(De ce sînt atacați românii, care mai toți muncesc acolo și nu stau pentru ajutoare sociale?) Vedeți, în politică sînt atacate categoriile, să zicem așa, cele mai vulnerabile, nu cele mai bine consolidate. Este complicat să te iei de kurzi, de pildă, sau să te iei de turci în Germania, deoarece imediat poți fi acuzat efectiv de rasism sau de fundamentalism religios, iar comunitățile kurzilor și turcilor sînt mult mai numeroase decît comunitățile românilor, și infinit mai bine consolidate economic. Ele au o diaspora, din anii ’70 sînt în Germania, pe cînd noi nu avem o diaspora demnă de acest nume în Germania”.