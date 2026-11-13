Benzină în loc de carburant

Neobositul deputat AUR de Suceava Petru Negrea, care se frămîntă permanent din cauza problemelor pe care le au românii, a făcut o nouă sesizare. De această dată la Biroul Român de Metrologie Legală (BRML), la solicitarea unor cetățeni suspicioși din regiunea Moldova, care au impresia că sînt furați la pompă, care ar putea înregistra și taxa aer în loc de carburant. A spus neobositul: „Românii plătesc deja prețuri uriașe la carburanți. Nu este normal să existe și suspiciunea că sînt taxați pentru aer! Fiecare litru plătit trebuie să ajungă în rezervor, nu doar pe bonul fiscal!”.

Domnul deputat ar trebui să solicite BRML și să vadă dacă, într-adevăr, șoferii primesc carburant sau benzină ori motorină.

Ce rezerVor românii?