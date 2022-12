Spartan închide toate operațiunile din Austria și suspendă dezvoltarea în această țară pe fondul poziției autorităților cu privire la aderarea României la Schengen.

Lanțul de restaurante Spartan, cu operațiuni în România, Austria și Spania a decis să nu mai prelungească parteneriatul de franciză din Austria, din cauza rigidității partenerilor comerciali din Viena și pe fondul ultimelor decizii luate de către Guvernul austriac.

Spartan a deschis primul restaurant francizat în Viena în anul 2021, acordând licența de franciză societății austriece Spartan Franchise GMBH. Investiția inițială asumată prin contract de către partenerul francizat a fost de 412.000 euro. Principalul finanțator a fost francizorul, acesta urmărind recuperarea investiției din redevențe și consolidarea brandului pe piața austriacă.

Inițial, compania a planificat deschiderea a 20 de restaurante în patru ani, în zona Viena, Gratz, Linz, prin parteneriate de franciză. Prima locație francizată a fost deschisă în Donau Zentrum, la 20 decembrie 2021, în prima lună generând încasări de peste 60.000 euro. Ulterior, cuantumul vânzărilor s-a redus pe fondul creșterii abrupte a prețurilor și a inflației istorice .

”Încă din luna septembrie 2022, firma francizată Spartan din Austria a făcut demersuri repetate către centrul comercial din Viena pentru a-i aproba planul de marketing și pentru a valida strategia comercială în condiții economice atipice. Toate solicitările noastre au fost tratate cu indiferență. Răspunsuri care în mod normal ar fi trebuit primite în câteva zile, veneau în câteva săptămâni. Am redactat nenumărate cereri, am dat zeci de telefoane, am întocmit planuri și am solicitat audiențe alături de partenerul nostru, toate fiind ignorate cu desăvârșire. Comunicarea cu austriecii a fost dezastruoasă. Toate tentativele francizatului de redresare a businessului au fost ignorate fără a primi vreo explicație. În urma consultării cu avocatii și cu firma de contabilitate, francizatul Spartan Franchise GMBH a solicitat insolvența.” a declarat directorul general Spartan, Gabriel Melniciuc.

”Am primit șapte cereri de franciză, dar am încetat toate discuțiile și am decis să ne retragem de pe piața austriacă. Este evidentă politica lor și avem motive serioase să credem că pot apărea modificări legislative nefavorabile cu privire la investitorii din afara spațiului Schengen. În viitor ne vom concetra pe piețele mai prietenoase cu românii. ” precizează Ștefan Mandachi, fondatorul Spartan.

”Afacerea noastră are la bază franciza, avem 42 de locații francizate, mai multe decât cele proprii. Am avut zeci de francizați cu propriile societăți comerciale, iar noi nu avem calitatea sau cadrul legal ca să intervenim în actul de administrare al acestora. Prin contractul de franciză putem cel mult să suspedăm licențele de utilizare a mărcii. Noi, compania mamă, operăm doar în România și nu avem raporturi contractuale sau puncte de lucru în afara țării. Deși nu avem drepturi sau obligații juridice in administrarea companiilor francizate, facem toate demersurile ca drepturile angajaților să fie respectate în primul rând.” precizează Gabriel Melniciuc.

Spartan este cea mai mare rețea de restaurante cu specific grecesc din Europa cu 42 de restaurante francizate si 34 de locații proprii. Strong MND Corporation, compania fondată de Ștefan Mandachi, desfasoară activități economice doar pe teritoriul României. Sub umbrela brandului Spartan lucrează peste 1150 de angajați, fiind unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, în perioada ianuarie – octombrie 2022 plătind contribuții la salarii și taxe de peste 22.500.000 lei.