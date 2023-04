Spaniola vorbită în Spania doar în pauză

„La Malaga este foarte frumos. Este un oraș din sudul Spaniei și are una din cele mai bune universități din țară. Am revenit de curînd de-acolo, dintr-un stagiu Erasmus+. În colegiul nostru se desfășoară foarte, foarte multe proiecte europene Erasmus, dar și Twinning, la care participă atît profesori, cît și elevi, funcție de specificul programului. Foarte mulți profesori participă la mobilități Erasmus. La Malaga am participat la un curs pe tema leadership în educație, o temă de actualitate. Cu siguranță și ceilalți colegi și-au ales cursuri interesante. Fiecare și-a ales cursul funcție de specializare și de nevoile de formare. Noi ne identificăm nevoile de formare și știm ce ne trebuie ca să obținem rezultate foarte bune. Cursurile se fac în centre speciale de pregătire, acreditate la nivel european. La Malaga au venit colegi directori din Norvegia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Italia, Germania… Nici unul dintre ei nu știa spaniola. Însă, programele au avut loc în engleză. Eram singura care știa spaniola și organizatorii erau foarte încîntați de asta. Doar în pauze vorbeam în spaniolă, iar cu acest prilej am mai exersat puțin. La Malaga am împărtășit cu directorii din alte țări experiențe în ceea ce privește managementul școlilor, atît al liceelor, cît și al școlilor gimnaziale, funcție de structura învățămîntului din fiecare țară. Am venit cu probleme specifice pe care le-am expus și pentru care am căutat și găsit soluții împreună, pentru că asta înseamnă leadership de grup. A fost un schimb de idei și un schimb de practici care ne ajută pe noi să manageriem bine”. Directoarea Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Corina-Silvia Nuțu, profesoară de spaniolă și de engleză. (Foto: Corina-Silvia Nuțu și ceilalți profesori participanți la pregătire, împreună cu statuia lui Pablo Picasso, în Plaza de la Merced din Malaga. Corina-Silvia Nuțu, la cursuri)