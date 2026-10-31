Șobolăniile de partid și de stat în funcții

Consiliul de Administrație al ACET Suceava, care o mai fi acela cu atîtea schimbări operate cînd de Consiliul Județean, cînd de Primăria Suceava, a spus că toate deciziile pe care le-a luat au fost în conformitate cu legea și că obiectivul său ”este acela de a asigura continuitatea și stabilitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare”.

Acest lucru nu l-au aflat și sindicaliștii conduși de Aurel Jescu, care a declarat că ”bătălia e pentru salariile din Consiliul de Administrație. Aici e bătălia. Eu vă pot spune că depășește trei salarii pe economie în ACET Suceava la un muncitor care lucrează cu tîrnăcopul și hîrlețul”.

Nimic nu știu sindicaliștii ăștia care lucrează cu tîrnăcopul și cu hîrlețul, și nu cu tot felul de șobolănii de partid și de stat în funcții bine plătite.

Tîrnăcopul scuză mijloacele