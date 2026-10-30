Nemulțumirea și tensiunea socială nu flutură doar steagul Franței

Analistul economic Daniel Apostol, despre editorialul său intitulat <Cînd plinul devine lux, palatele se cutremură>, publicat pe profit.ro, în care analizează nemulțumirile sociale tot mai vizibile în țările occidentale:

”Am fost la Bruxelles săptămîna trecută și nimic nu părea de natură a amenința liniștea orașului și a Belgiei. Dar, iată că incidentele din Franța au fost exportate, nemulțumirea și tensiunea socială franceză nu sînt doar franceze, nu poartă doar drapelul Hexagonului… Găsim largi categorii sociale nemulțumite în multe țări europene. În vestul Europei, deja străzile sînt în flăcări la propriu…, revoltele, generate ca în ’68, de tineri, de elevi, au fost îmbrățișate imediat de o mare masă de muncitori, de sindicate, de militantiști… și la remorcă s-au grupat imediat și elementele extremiste. Este o tristețe să vezi că arde Franța…, că ard clădiri istorice, care au reușit să traverseze vremuri mult mai grele și au supraviețuit în fața a două războaie mondiale și acum sînt rase de o revoltă extremistă, care pleacă de la o nemulțumire populară clară. Lumea invocă nivelul de trai din ce în ce mai scăzut, o putere de cumpărare din ce în ce mai fragilă, o inflație care amenință bunul trai în societățile occidentale.

Majoritatea cetățenilor din țările occidentale trăiesc în spații închiriate, nu în spații proprietate, precum în Europa Răsăriteană. La noi, nevoia de a ne regăsi dreptul de proprietate privată s-a manifestat, mai ales în imobiliare, într-un mod firesc după 50 de ani de comunism, de lipsă de proprietate. Această inflație din piața imobiliară s-a adăugat multor altor nemulțumiri pe care le au cetățenii din state occidentale, însă ce mi se pare mie îngrijorător este că, pe fundalul acestor nemulțumiri reale socio-economice, cercurile politicianiste-extremiste își fac loc, dau din coate și capitalizează nemulțumirea oamenilor într-o variantă în care conduce, pare inevitabil, spre o altă formă de guvernare, spre un alt curent politic de guvernare și nu este altul decît unul extremist.

În România încă nu avem o tensiune socială de o asemenea amploare încît să vedem străzi în flăcări și mi-e teamă că dacă am avea, cei care s-ar agăța imediat la remorca unor tensiuni sociale reale nu ar fi alții decît impostorii”. (Foto: Curs de Guvernare)