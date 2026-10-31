Bătălia de Ruine

Palatul Administrativ din Suceava a găzduit Forumul cultural „Vestigii – Memorie – Conservare – Restituție”, care a avut ca temă principală ”Ruinele între conservare, restaurare și punere în valoare” și la care a participat și administratorul public al județului, Cezar Ioja: ”Totuși, sîntem la Suceava și ar trebui să ne ocupăm de cetățile noastre care au fost trecute prin foc și prin sabie, și nu ar trebui să ne doară capul de ce s-a întîmplat cu rețeaua de șanțuri de apărare folosită în Bătălia de la Ruine”.