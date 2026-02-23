Singurul sprijin

După întîlnirea cu reprezentanții cluburilor de rugby sucevene, vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu a declarat că, „personal, consider că rugby-ul este mai mult decît un sport, este un instrument de educație, disciplină și formare a caracterului. Consiliul Județean Suceava își reafirmă disponibilitatea de a se implica activ și de a susține rugby-ul sucevean, inclusiv prin sprijin financiar, în limitele legii, pentru dezvoltarea acestui sport care formează caractere, promovează disciplina și spiritul de echipă”. Frumos!

Însă, cum, adică, ”inclusiv sprijin financiar”, pentru că rugbiștii așteaptă de la CJ numai sprijin financiar, că doar nu au pretenția să vină și să-i sprijine să nu prăbușească grămada ordonată.

Turneul celor 6 noțiuni