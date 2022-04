Și spaniola, dar și engleza

„Îmi plac la fel de mult și engleza, și spaniola. De ambele sînt apropiată. Spaniola poate îmi place puțin mai mult pentru că am și petrecut o perioadă în Spania. Deci, am cunoscut îndeaproape cultura acestei țări. Am avut o bursă de un an la terminarea facultății. Am fost în Malaga. În Marea Britanie nu am ajuns niciodată. De fiecare dată cînd mi-am propus să merg am tot avut altceva. E diferență între cum se vorbește engleza în Anglia, în Țara Galilor, în Scoția, în Irlanda… Vorbim de varietăți ale limbii engleze. Cu cîtă engleză cunosc mă descurc în toate țările astea. Fără discuție, pentru că ceea ce se învață este forma cea mai îngrijită a limbii. Cel puțin asta îi învățăm noi pe elevi. Cu siguranță că se vor descurca peste tot cu forma standard”. Profesoara de engleză și de spaniolă Silvia-Corina Nuțu, inspector de limbi moderne la Inspectoratul Școlar Suceava.