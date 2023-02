Și rapidist, și suporter al echipei Sucevei

„Am fost membru cotizant la clubul Rapid 20 – 25 de ani înainte de Revoluție. Cînd eram student am fost în Uniunea Asociației Studenților și eram reprezentantul studenților în Asociația Sportivă CSM Iași. Rapidul a căzut din A în B în urma unei victorii a CSM Iași. Colegii din consiliul de administrație m-au consolat pentru că a retrogradat Rapidul. Nu am plîns, dar două-trei zile nu am fost om. Am suferit enorm. Aveam inclusiv poze cu Dumitriu II, cu Ionescu… Mergeam la București, la meciurile Rapidului. Am fost, am fost de atîtea ori… M-am cunoscut cu Rică Răducanu. Ne-am întîlnit de trei-patru ori, nu tête-à-tête, ci în grupuri. Este un băiat vesel. Este un tip atît de deschis și de dezinvolt, încît chiar dacă te supără nu te superi pe el. Pe de altă parte, eu știu ce era la Suceava în `87 cînd echipa de fotbal era în A. După meciul cu Craiova cînd ne-a bătut aici și ne-a băgat în B înapoi am suferit enorm. Este o plăcere să mergi pe un stadion pentru a vedea echipa de suflet, fiindcă la urma urmei echipa Sucevei nu poate fi decît o echipă de suflet. Patriotismul local învinge întotdeauna”. Liderul consilierilor PSD din Consiliul Județean Suceava, inginerul Gheorghe Iacob.