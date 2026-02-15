Economia care nu poate fi ignorată

Relațiile economice dintre Marea Britanie şi China au intrat într-o fază de relansare accelerată, pe fondul vizitei premierului Keir Starmer la Beijing, unde au fost anunţate investiții chineze în Regatul Unit de ordinul sutelor de milioane de lire sterline, alături de acorduri comerciale care totalizează miliarde, transmite CNBC preluat de news.ro. Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro:

”China nu poate fi ignorată. Este o putere uriașă cu pretenții de a destabiliza hegemonia economică a Statelor Unite. Este o competiție umăr la umăr între China și America pentru postul de lider al economiei globale. De unde fusese în trecut producătorul a ceea ce, în termeni populari, prin bazar se numește <ace, brice și carice>, China a devenit un producător mondial de tehnologie înaltă. Atît în telecomunicații, cît și în echipamente industriale, în autoturisme, în echipamente pentru sectorul energetic. China nu poate fi ignorată. Este și un foarte mare investitor în continente pe care Europa pare că le-a uitat, gen Africa, Asia, un mare investitor în infrastructură. Iar Marea Britanie are această abilitate de a se orienta rapid către puncte de interes care la nivel global pot fi tot atîtea resurse de creștere pentru ceea ce a fost și încă rămîne un imperiu economic – Regatul Unit al Marii Britanii”. (Foto: news.ro)