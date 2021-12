Scrisoarea unui copil amărît

”Noi, de regulă, îi luam pe copiii de la Centrul de Plasament „Colț Alb” și mergeam la un restaurant înainte de Crăciun. Mergeam și la biserică, după care făceam o plimbare prin centrul Sucevei. Acum cîțiva ani mi se întîmplă următorul lucru: unul din copilași, pe nume Denis, un copilaș absolut extraordinar, îmi zice: <George, pot să te rog ceva?>. Mă gîndeam că vrea să-i cumpăr ceva, să-i dau ceva. <Da, sigur Denis, te rog>. Și-mi zice: <Dă-mi voie, te rog frumos, să te iubesc puțin>. Toți, absolut toți, indiferent de vîrstă, avem nevoie de afecțiune. Pe de altă parte, într-un an am preluat de la <Colț Alb> scrisorelele pentru Moș Crăciun. Unul din copii, în vîrstă de 11 ani, un băiat, a scris așa: <Dragă Moș Crăciun, eu sînt Ionică și am 11 ani. Sînt un copil amărît, dar sînt copii și mai amărîți decît mine. Eu te rog ca mie să nu-mi aduci nu știu ce cadou. Ai grijă de copiii care-s mai amărîți decît mine>. M-am emoționat cînd am văzut că un copil de 11 ani a scris așa ceva”. George Petrescu, președintele Clubului 41 nr. 6 Suceava. În prezent, clubul are o acțiune în cadrul căreia împarte aproximativ 2.200 de cadouri unor copii din județ, cadouri puse la dispoziție de partenerii din Danemarca.