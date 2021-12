Domnilor redactori

Subsemnatul Nicolae Ciucă, Premier al Republicii România (nu Prim Ministru, că ăla va fi Ciolacu de la Cium…, pardon, de la aliații noștri la guvernare, PSD, un partid alcătuit din oameni cu înaltă conștiință civică, cu intenții din cele mai bune, profesioniști desăvîrșiți), mă bucur că nici nu am ocupat bine funcția aceasta și am și devenit personaj al publicației dumneavoastră, ba încă și cumva „de bine”, din moment ce mă citați fidel cu mesajul trimis de mine personal Bucovinei, de ziua dînsei (cum se zice la dv., în Bucovina!). Trebuie însă aduse mici corecturi, nu de fond, ci de interpretare, în sensul că dv. ați rămas totuși nițel ancorați în fosta realitate, și continuați să priviți lucrurile de parcă ați fi și dv. ciumați din ăia roșii, de tristă amintire. Zice acolo că „premierul Ciucă nu va băga bani în infrastructura din județul Suceava, pentru ca nu cumva să strice leagănul în care ne dăm de secole și pentru a păstra totul intact, ca în vremea…” etc.

Păi bine, măi dragă (cum zicea cîndva Ciumatul Suprem), de unde știți voi așa de exact ce o să bag, unde o să bag și cît o să bag? Nu vă zic și pe cine aș băga (și unde!) că atunci chiar s-ar putea să vă inflamați… În fond, infrastructura aia, așa cum e, e numai bună pentru a păstra tradițiile, cu care cu boi cu tot, care nu fac fițe că vor autostrăzi și alte d-astea. În plus, turismul se poate face foarte bine cu elicopterul. Dacă vrei, poți, cum zicea reclama aia. Deci, vii mata cu elicopterul, iar sub tine vezi tradiția păstrată: boi cu care (sau invers!?), babe închistrind, bărbați cu jderu’ proaspăt tăbăcit, butoaie cu varză de Milișăuți tradițional barbotată etc. Asta-i ce se găsește în leagănul istoriei, în care poți să și ațipești nițel, mai ales dacă ai luat și o samahoancă preparată tot tradițional. Trăiască tradiția tradițională!

Premier Nicolae Ciucă, visînd la cozonac (tot tradițional) cu nucă