Scobitori negre, foști copaci verzi

”În porțiunea pe care am avut-o din Los Angeles pînă în Oregon am mers pe autostrada 5, cea din San Diego pînă în granița cu Canada, și am avut ocazia să văd ore întregi destule vii, și pot să îți confirm că seceta nu are treabă cu producția agricolă. Și aici mă refer la sistemul de irigare cu picătura, care le permite să țină cultura pe poziție să nu fie afectată de secetă. Vin o să fie. Cînd m-am uitat mai atent prin livezi am văzut acea tubulatură în preajma fiecărui copac și apoi la vie am văzut aceeași chestie, pămîntul era umed. Ei folosesc tehnologia asta foarte bună, și anume irigarea prin picătură. Nu m-am oprit la cramă pentru că eram la program, dar am văzut vreo trei-patru podgorii destul de mari. Nu e tîrziu nici de acum. Eu sînt în prezent în statul Washington și aici e vremea culesului de vie. Nici aici nu prea au fost afectați de secetă. Acum (n.r. – 19 septembrie 2022) în statul California se desfășoară stingerea celui mai mare incendiu din acest an. În momentul de față cam 74-75% din incendiu este sub control. Paguba este de 37.000 de hectare cu plus. Ca suprafață se întinde cam pe patru-cinci județe de-ale noastre. Copacii arată ca niște scobitori negre înfipte în pămînt. Iar cînd am trecut pe lîngă un lac natural destul de mare am văzut că limita sa a scăzut cu 15-20 de metri anterior incendiului. Din cauza secetei se vede pînă unde era apa. Acum este piatră de culoare deschisă unde nu crește nimic. Șalupele și vasele pe care le foloseau cei din zonă stăteau pe uscat. Au probleme foarte mari”. Florin Senciuc, sucevean stabilit în SUA de peste 20 de ani.