Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” din Gura Humorului a fost modernizată și și-a schimbat numele în Școala ”Principele Carol”, denumire pe care aceasta a avut-o în perioada 1921 – 1938. Petru Comarnescu a fost eseist și critic literar, și este înmormîntat în cimitirul Voroneț, adică la o aruncătură de băț.

Elevii ar trebui să se bucure, pentru că probabil că nu vor mai da Evaluarea Națională la Limba și Literatura Română, ci la Bune Maniere, iar la finalul școlii vor primi diplome de prinți și prințese.

Prinț și Michael Jackson