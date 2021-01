Salvat de suceveni

”În primul rînd, că sînt sănătos acum, că sucevenii, contrar atacului fără precedent la adresa unui om politic, cel puțin din zona asta, mi-au dat un vot excepțional. Prin redistribuire, gîndiți-vă… Eu i-am văzut pe colegii de la București cum se uitau la mine. Mulți pariau că-s terminat. Am făcut peste 51% prin redistribuire. Noi conducem Consiliul Județean Suceava singuri, pentru că noi, PNL-ul, avem majoritate. Din zece partide, trei au trecut, șapte n-au făcut pragul. Deci, a fost o performanță și e al treilea mandat al lui Gheorghe Flutur în care am făcut majoritate singuri. Pentru mine asta-i o notă de la suceveni excepțională și o provocare ca să mă lupt pentru ei pe viață și pe moarte. A fost o bucurie de nedescris. Și eu am mai trăit-o o dată, cînd am avut necaz în 2012, mi-am pierdut soția, aveam barbă, n-am să uit niciodată, am trecut printr-un moment grozav de greu. Completam o fișă în 2012, în septembrie, și două rubrici m-au blocat: văduv și șomer. Din omul 2, avusesem funcții… Știți cine m-a salvat atunci? Sucevenii. În toamnă, în alegerile parlamentare, colegii mei s-au dus în teren și s-au întors și mi-au zis: unde mergem ne întreabă unde-i domnul Flutur. Mi-au cerut să mă întorc. Atunci îmi era foarte greu, cu doi copii și singur, foarte greu. Acum, după pandemie, nota venită prin vot a fost de încurajare fantastică. Și pentru asta sînt foarte recunoscător și le mulțumesc”. Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după ce a fost întrebat care a fost cea mai mare bucurie a sa în 2020.