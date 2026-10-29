Salvarea ACET-ului poate veni de la un orelist

Noul Consiliul de Administrație al ACET, care pînă la apariția acestui articol s-ar putea să fie deja vechi, a transmis prin reprezentanții săi, Irina Jităreanu, Mircea Ovadiuc, Sergiu Horobeț și Florin Costică Olaru, că propune rezolvarea divergențelor dintre acționari prin dialog. Principalii acționari care au adus haosul la operatorul regional de apă și canal prin lupta lor pentru șefia acestuia sînt Consiliul Județean, condus de Gheorghe Șoldan, și Primăria Suceava, condusă de Vasile Rîmbu.

Dacă, într-adevăr, vor ca problema să se rezolve, membrii CA ar trebui să obțină serviciile unui orelist profesionist, pentru că un dialog al surzilor nu duce nicăieri.

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