Unitățile canine Salvamont din 16 județe, inclusiv Suceava, au fost dotate cu monoculare cu termoviziune, în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Royal Canin. Echipamentele pot ajuta salvatorii să verifice rapid semnalele transmise de cîinii de căutare, inclusiv în condiții de ceață sau pe timp de noapte. Salvamont explică faptul că, într-o misiune, termoviziunea poate arăta imediat dacă un posibil ”stimul” indicat de cîine este o persoană sau un animal. Într-un exemplu prezentat de salvatori, semnalul s-a dovedit a fi o capră neagră aflată într-o zonă abruptă.

Mă gîndesc dacă nu s-ar putea înființa și niște unități Salvacomună, Salvaoraș și Salvațară, care să fie dotate cu aparate care să confirme că cei pe care-i alegem sînt chiar oameni, și nu doar niște arătări care n-au nici un respect pentru cetățeni.

Capra neagră în cerul gurii