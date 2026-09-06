La Șipote, loc de joacă pentru păsărele

Primăria Suceava a semnat contractul de execuție pentru proiectul ”Zona de agrement Parc Șipote”, investiție în valoare de peste 13,5 milioane de lei, cu TVA. Contractul a fost încheiat cu firma S.C. Anista Design S.R.L., iar durata de execuție este de 18 luni. Proiectul vizează amenajarea și modernizarea celor aproximativ 393.000 de metri pătrați ai pădurii-parc Șipote, cu intervenții minim invazive, în acord cu statutul de pădure-parc. Printre altele, în parc vor fi amplasate două pavilioane din lemn pentru activități educative și expoziționale, o machetă a Cetății de Scaun, 29 de bănci, 80 de căsuțe pentru păsări, puncte de informare și orientare, precum și o toaletă ecologică.

Totuși, n-am înțeles de ce este nevoie de o machetă a Cetății de Scaun, în condițiile în care Cetatea de Scaun este la cîțiva metri de parc. Probabil, că pentru a avea unde să se joace păsărelele de-a domnițele și cavalerii.

Colivia unchiului Tom