Domnilor ziariști,

Subsemnatul, primar al municipiului Suceava, în devenire cătun, îmi declar consternarea, uimirea, surprinderea și toate celelalte pleonasme existente în legătură cu includerea mea în rubrica ”Jupân de pardon” în ultimul număr (unde n-ar da Domnul!?) al infamei publicații Jupânu’, care zău că ar fi meritat să încerce să apară pe vremea domnului Ceaușescu, că virgulă cred că și azi ați fi fost tot în pîrnaie, neobrăzaților!

Tocmai de aceea, mă gîndesc să propun onor Consiliului Local al viitorului cătun Suceava ca exact în felul în care s-a pronunțat în legătură cu casele de jocuri și pariuri, tot așa să dea o Hotărîre de Consiliu Local prin care publicații din astea ca Jupânu’ să fie interzise, iar cine este prins că le cumpără să fie pedepsit cu ani grei de închisoare, cu circumstanța agravantă că dacă le mai și citește, pedeapsa să-i fie dublată infractorului.

Cît privește rubrica propriu-zisă, văd că mă citați corect cînd ziceți că am zis că nu ascult de comenzi politice. De fapt, e o problemă de logică elementară, că iar virgulă cine să-mi dea mie comenzi d-astea, din moment ce singurul politician care putea să o facă, genialul ex-lider județean și aproape național, dl. George (numai pentru prieteni, că pentru ăilalți, ca voi, este și va fi veșnic ”dl. Gheorghe”) Flutur este deocamdată într-un fel de mandat parlamentar sabatic, dacă o exista așa ceva? Așa că virgulă din nou cînd scrieți cîte o gogomănie din astea, mai gîndiți-vă. În plus, abțineți-vă de la comentarii de felul ”… o diplomă pentru nu-știu-ce…” și ”l-a pus să vorbească”, mai întîi pentru că diploma aia era pentru realizări, băăă! Cum, care realizări? Astea! Și chiar și alea! Ca să nu mai vorbim și de celelalte! Iar de vorbit, țineți minte că pe mine nu mă pune nimeni! Nu mă pun nici eu, dovadă că la întrunirea aia de care vorbiți, nimeni n-a priceput ce am vorbit, dar toți au apreciat felul în care am cîntat minunatul șlagăr compus înainte de a intra în pușcărie de remarcabilul artist Mircea Rusu – Band, cu minunatele versuri: tai-ta-rai-ta-rai-ta-ta-ta!

Primarul cătunului, cîntînd de mama focului