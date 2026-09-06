Un program pilot pentru ”pilotul” de pe Rivian

Florin Senciuc, un sucevean stabilit în Indianapolis – Statele Unite ale Americii, despre un program pilot legat de consumul de energie electrică în care s-a înscris:

”Începînd de la 1 august, este un program pilot aici, în zona unde locuiesc eu, care e rulat de către IRE-ul local (IRE, fost furnizor de energie electrică în România cu ani în urmă – n.r.), să spunem așa, Cooperativa Electrică. Și programul ăsta pilot pe un an de zile, pînă la 1 august anul viitor, spune în felul următor: <domnule, tu plăteai la casă 12-13 cenți cu tot cu taxe, în mod normal, 24 din 24. Și acum oferim în cadrul pilotului ăsta în felul următor: cînd este cererea cea mai mare, vîrful de sarcină, noi te taxăm cu 23 de cenți, cît scrie acolo>. Eu am totul, trebuie să specific foarte clar, totul în casa în care noi locuim este electric. Nu avem nimic pe gaz, nu avem nimic pe altceva. Doar electric. Așa, și dacă folosești, să zicem, de la 11 noaptea pînă la 5 dimineața, atunci ai să plătești doar 7 cenți și un pic. Și știam de treaba asta, m-am înscris în programul ăsta, mai ales să văd ce beneficii o să am încărcînd mașina electrică (un SUV Rivian – n.r.) pe care eu o am. Și chiar mi-am programat mașina să se încarce automat de la 11 seara pînă la 5 dimineața. Ei au făcut și un calcul estimativ cînd mi-au trimis oferta asta. Au spus: <noi, la ce consum ai avut anul trecut, noi estimăm că o să ai o economie în jur de vreo 63 de dolari>. Am zis că oricum îi dau drumul, pentru că vreau să văd într-adevăr ce se întîmplă. (O să se simtă, mai ales la iarnă). Da, iarna, întotdeauna sînt foarte mari facturile. Dacă îmi aduc eu bine aminte, e undeva luna ianuarie, februarie, martie, niciodată nu scap sub 2000 kWh/oră, lunar”.