Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea, care în fiecare săptămînă are cîteva de spus, a pus din nou punctul pe ”i”, dar de această dată și pe ”j”: “România se confruntă cu o inflație alimentară ridicată, iar prețurile la produse de bază cresc constant. În acest climat economic, terenul agricol devine elementul-cheie al securității alimentare, deoarece asigură hrana populației și stabilitatea economică. Cine controlează pămîntul controlează producția alimentară și viitorul unei națiuni”.

Totuși, important este să-l controleze cineva, fiindcă dacă îl lasă necontrolat, atunci cresc buruieni pe el, iar salată de buruieni nu mănîncă, totuși, nimeni. Și, oricum, cînd mănînci un cartof de la Mușenița nu întrebi dacă el este de la o firmă nemțească sau românească. În ceea ce privește utilajele cu care se lucrează tarlaua de cartofi, nu are rost să întrebi de unde-s.

CartOf, viața mea!