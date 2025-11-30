Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, Primarul în exercițiu și SUBPrimarul tot în exercițiu ai City of Suceava, de-a dreptul revoltați de articolul din ultimul număr al Jupânului, de pe pagina 1, intitulat ”Kids park-urile Sucevei, fără drogați și înarmați”, vă somăm (chiar și fără guns and ammunition) să publicați acest drept la replică virgulă ca nu cumva să ajungem să vă tîrîim prin tribunale și să vă cerem daune cît să ne-ajungă să finalizăm sala polivalentă, să înlocuim toate conductele din municipiu și să mai facem o centură ocolitoare.

Ca să fim bine înțeleși: băi, voi vreți să fim parte din European Union sau nu? Adică să rămînem așa, ca într-o enclavă, numai noi și limba noastră, ori să ne integrăm cu tot ce mișcă, the river, the branch (adică rîul, ramul, ca să pricepeți și voi!) în marea comunitate continentală și, implicit, mondială? Păi cum altfel am putea finaliza integrarea pe deplin without the English language? Păi, nu vă gîndiți prin ce ar putea trece milioanele alea de turiști străini, veniți cu copii, cu animale de companie, cu ce vrei și ce nu vrei, dacă nu ar înțelege ce scrie, pentru că scrie în română?! Hai, faceți un calcul aritmetic simplu: ce e mai ușor, să învețe 9 miliarde de locuitori ai planetei limba română, sau să învețe engleza cele cîteva milioane de români care nu o știu încă!? În plus, ne gîndim că s-ar putea face de la școală și excursii tematice cu elevii foarte mici, din primele clase, prin kids park-urile municipiului, în cadrul lecției intitulate ”Să învățăm limba engleză citind plăcuțele de pe garduri!”. Așa-i că-i de-a dreptul revoluționară metoda?

Cît privește amenda de 1.500 de lei pentru consum de drugs și intrat în kids park înarmat, cumva ne-ar și bucura (da` să nu ne dați în vileag, că s-or apuca naibii toți să-și cumpere guns and grass, numai ca să ne facă nouă o bucurie, că doar știți cît ne iubește electoratul) să-i vedem făcînd asta pe cîte unii, ca să adunăm money la budget din amenzi, ca să nu fie nevoie să vă dăm și pe voi în judecată pentru daune, care tot la buget s-ar duce. Separat, pare o idee bună aia cu lăsat drogurile și kalașnikoavele înainte de intrarea la kids park, în cutii, ca alea de la Profi și Kaufland. See you later.

Suceava City Mayor and UNDERMayor,

Adding to your lives plenty of flavor