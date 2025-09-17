Liberalii suceveni au ridicat de pe jos o cărămidă care a căzut dintr-un camion care transporta materiale de construcții pentru Broșteni și au început să se bată cu ea în piept: ”După eforturile susținute ale administrației județene liberale sucevene și după ani de zile de lobby cu toate guvernele pe care le-a avut România, acum a devenit oficial: tronsoanele de autostradă Pașcani – Suceava – Siret (A7) și Pașcani – Iași – Ungheni (A8) au fost incluse de Guvernul Bolojan pe lista de proiecte pentru finanțare prin noul program al Uniunii Europene, SAFE. România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin noul mecanism european de finanțare Security Action for Europe (SAFE) și potrivit alocărilor anunțate de Comisia Europeană, România primește a doua alocare ca ordin de mărime dintre toate statele membre. Guvernul Bolojan a reușit în negocierile cu Comisia Europeană să includă trei componente majore de finanțare pe următorii 5 ani. Una dintre acestea se referă la partea de infrastructură și are în vedere finalizarea proiectelor de autostrăzi #A7 și #A8 din #Moldova. Ne bucurăm să anunțăm faptul că tronsonul de autostradă Pașcani – Suceava – Siret din #A7 a fost inclus pe lista de proiecte care ar putea fi finanțate din alocarea de fonduri europene primită de România prin acest nou program SAFE”.

Referitor la ”acest nou program SAFE”, fostul europarlamentar de Suceava, Cătălin Nechifor, a spus: ”Acest nou instrument înseamnă, de fapt, împrumuturi la nivel statal”. Adevărul este că împrumutul este unul avantajos: ”Ne-au oferit niște condiții pe care n-aveam cum să le refuzăm: o perioadă de grație pînă în 2030, deci pînă atunci nu plătim. Din 2030 plătim la o dobîndă, într-adevăr, mai mică”.

Deci, să fim corecți pînă la capăt: banii nu vin de pomană, așa cum au lăsat să se înțeleagă cei care se bat cu cărămida în piept.

PoMana cerească