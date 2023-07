”Regi” dați jos din autocar cu pușca

„Acum șase ani am participat la un proiect UEFA din partea Federației Române de Fotbal în Republica Moldova și într-una din zile am ajuns la baza clubului Sheriff Tiraspol. Prima dată am avut o senzație de teamă pe drum, pentru că îți apar niște dale și acolo este granița. Este împărțită șoseaua în două. Sînt niște dale, după care vine bariera la care stau soldații. Noi eram cu un autocar cu sigla UEFA și ne gîndeam că sîntem primiți ca regii. Cînd colo ne-au dat jos pe toți, frumos, cu pușca. Au urcat cu cîinele în autocar și au coborît după vreo 10-15 minute. La intrarea în baza sportivă se aflau două tancuri destul de mari. Acolo am avut un șoc atunci cînd am văzut 11 terenuri de dimensiuni mari, din care unul cu 15.000 de locuri și unul cu 10.000. Pe cel de 15.000 jucau în cupele europene, iar pe cel de 10.000 meciurile acasă. Mai era un teren acoperit de 3.000 de locuri, cu sintetic. Făceau antrenamente 20 de grupe de copii în acel moment. Exact ca pe vremuri, trebuiau să facă activitate, că am venit noi. Apoi, în jur de 20 de oameni se duceau să calce fiecare teren. Nu se folosea tăvălugul. Bomboana de pe tort. În stînga era o vilă cu două etaje fără geamuri. Cînd am întrebat cum de așa ceva, mi s-a răspuns că acolo era o pasiune de-a proprietarului de a crește porumbei. Foarte, foarte frumoasă baza lui Sheriff Tiraspol și, potrivit poveștilor, Olympique Marseille și-ar fi dorit să o achiziționeze la un moment dat”. Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava. (Foto: Pagina de Facebook a clubului de fotbal)