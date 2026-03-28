Dacă AUR-ul ar fi fost la guvernare, ar fi știut Petrică Negrea și compania să facă un buget mult mai bun. Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, știe care sînt soluțiile pentru ca România să ajungă pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, iar antreprenorii să ajungă să meargă de mai multe ori în concediu într-un an: mai puțini bani pentru consumul administrației și mai mult sprijin pentru populație, pentru antreprenori și pentru categoriile afectate de stagflație. În ceea ce privește administrația, domnul Negrea nu vorbește doar despre o reducere a acesteia cu 5%, ci și despre reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 11,5 miliarde de lei.

Luați de reformulați, domnule deputat, pentru că dacă ați fi la butoane nu i-ați ajuta pe toți antreprenorii. Și nu că nu i-ați ajuta, ci pe unii i-ați îngropa, și aici ne referim la cei care au firme care vînd laptop-uri, pixuri, hîrtie pentru imprimantă și alte alea administrațiilor publice locale și centrale.

Bunuri, răuri și servicii