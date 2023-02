Răzvan Theodorescu, o enciclopedie ambulantă

„În 2007 am avut marea ocazie să merg la Kiev alături de Răzvan Theodorescu. Noi am avut atunci o expoziție despre monumentele istorice din Bucovina și dumnealui a prezentat-o la Ambasada României de la Kiev. Am ajuns acolo cu mașina împreună cu profesorul Theodorescu, dar și cu fiul și fiica dumnealui. Cei de la ambasadă au fost <terminați> de domnul profesor. La un moment dat a zis că este o statuie a lui Danilo și vrea să o vadă. Cei de-acolo nu știau nimic despre așa ceva. Una dintre persoanele care îl însoțeau pe domnul Theodorescu era doctor în istorie, cu doctorat în Kiev. După documentare au aflat că există statuia și întreabă: <Domnule profesor, dar de unde știați de statuie?>. <Păi, am cunoscut-o eu la nu știu ce congres pe doamna X și mi-a trimis o vedere cu acea statuie. Era prin anii `70>. Apoi, ne-am deplasat la Lvov. Am vizitat Lvovul și academicianul Theodorescu era o enciclopedie ambulantă. Am fost și la Halîci. Nu văzusem biserica de-acolo, o biserică romanică. După aia ne-am dus la Cernăuți, de unde am revenit în România. A fost și o chestiune meteorologică interesantă. La plecare era soare și frumos în România, iar după ce am trecut de Codrii Cosminului a început să plouă. Și a plouat toată săptămîna aia. Cînd ne-am întors, cum am ieșit din Codrii Cosminului era soare. Eram în 2007 și rîdeam că intrăm în Uniunea Europeană, iar lucrul ăsta se simte și meteo”. Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei. (Foto: Emil Ursu și Răzvan Theodorescu, pe 22 noiembrie 2022, la vernisajul expoziției sculptorului Ion Mândrescu, ”Omul, spațiul, timpul”)