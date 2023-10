Rădăuțiul, orașul în care te simți ca în vacanță. O vacanță permanentă

„Rădăuțiul este provocator pentru mine care am fost obișnuită să fiu înconjurată mereu de oameni, să fiu în evenimente, să fiu mereu în activitate. Rădăuțiul e foarte liniștit. E un oraș unde te simți ca în vacanță, într-o vacanță permanentă. Din punct de vedere profesional, prefer oamenii din afară. Am rămas surprinsă să constat că rădăuțenii preferă oamenii care vin din Iași, din București, din Cluj… Preferă terapeuții care vin din altă parte, însă, într-adevăr, a fost dureros să constat că de sărbători rămîneam singură. Toată lumea era acasă cu familia. Chiar și duminica se petrece timpul cu familia în Bucovina, în Rădăuți. Familia mea fiind la Iași a trebuit să tot fac naveta de la Rădăuți la Iași, așa că nu am putut să mă lipsesc, recunosc. La Rădăuți sînt găștile închise din liceu și nu ai acces la ele. În altă ordine de idei, eu îmi eficientizez naveta de la Rădăuți la Suceava. Naveta e o consumatoare ca și resursă de timp, dar o eficientizez ascultînd audiobook-uri pe domeniul meu. Pentru mine nu este obositoare naveta, ci este încărcătoare. Însă, uneori nu-mi iese la calcul. Nu ajung cîteodată la timp din cauza traficului. Nu e constant. Uneori este ok și poți să ajungi în 40 de minute de la Rădăuți la Suceava. Alteori durează o oră, o oră și un pic. Am pățit și o oră și jumătate”. Ana-Maria Waszkiewicz a absolvit cursurile Facultății de Management de la Universitatea <Alexandru Ioan Cuza>, iar în prezent locuiește la Rădăuți, unde ține ”cursuri de dezvoltare personală și de relație minte-corp”, și face naveta la Suceava, unde urmează cursurile Secției de Psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației.