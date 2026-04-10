Propunerea nerealizabilă

Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, l-a interpelat pe premierul PNL, Ilie Bolojan, prin care îi solicită acestuia să spună cînd va adopta un plan de investiții pentru creșterea producției de energie electrică. Domnul Pușcașu a ținut să-i transmită domnului Bolojan: „Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în 27 martie 2026 că, în cazul în care criza energetică declanșată de războiul din Orientul Mijlociu continuă, țara sa ar putea să mențină în funcțiune centralele electrice pe cărbune mai mult timp decît era planificat. Noi am renunțat mult prea repede la energia pe cărbune și nu am pus nimic în loc sau am pus prea puțin”.

Numai că propunerea lui Florin Pușcașu privind eventuala readucere la viață a centralelor pe cărbune este nerealizabilă, fiindcă Ilie Bolojan nu are o relație atît de bună cu Friederich Merz încît să-i ceară acestuia să-i trimită acasă forțat pe toți minerii și energeticienii români care lucrează acum prin Germania.

Ilie Cărbulojan