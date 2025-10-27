Proiectul ”pe bogăție”

Primarul comunei Putna, Gheorghe Coroamă, a anunțat finalizarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale ”Mitropolit Iacob Putneanul”, care a fost finanțat prin PNRR. Sfîntul Ierarh Iacob Putneanul a fost mitropolit al Moldovei și a rămas în amintirea poporului credincios drept „păstorul celor săraci și smeriți”.

Așadar, ne-am fi așteptat la un proiect ”pe sărăcie”, și nu la unul ”pe bogăție”, în cadrul căruia să fie achiziționate doar tăblițe de scris, lumînări și cremene.

Lenovo și Micromoft