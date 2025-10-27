Proiectul ”pe bogăție”

De către
Jupanu
-

Primarul comunei Putna, Gheorghe Coroamă, a anunțat finalizarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale ”Mitropolit Iacob Putneanul”, care a fost finanțat prin PNRR. Sfîntul Ierarh Iacob Putneanul a fost mitropolit al Moldovei și a rămas în amintirea poporului credincios drept „păstorul celor săraci și smeriți”.

Așadar, ne-am fi așteptat la un proiect ”pe sărăcie”, și nu la unul ”pe bogăție”, în cadrul căruia să fie achiziționate doar tăblițe de scris, lumînări și cremene.

Lenovo și Micromoft

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR