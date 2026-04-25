Programul de lucru adecvat

Managerul Spitalului Municipal Fălticeni, Vlad Morariu, a anunțat că s-a aprobat un proiect cu fonduri europene în valoare de 20 de milioane de lei, care vizează construirea și dotarea unui centru modern de imagistică medicală, echipat cu un aparat RMN 3 Tesla.

Avînd un asemenea centru, bine ar fi ca spitalul fălticenean să aibă și un program adecvat de lucru, astfel încît, după ora 16.00 și la finalurile de săptămînă, să nu mai trimită pacienții la Spitalul Clinic Județean Suceava pentru o investigație imagistică.

