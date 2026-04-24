Senatorul AUR de Suceava, Valeriu Vlăescu, i-a adresat o interpelare premierului PNL, Ilie Bolojan, în care vorbește despre o analiză făcută de Direcția de studii economice a Băncii Naționale a României. Ca să se dea mare în fața publicului, domnul Vlăescu a trimis presei un comunicat în care dezvăluie conținutul actului său de vitejie: „Lucrarea are două obiective: în primul rând, evaluează impactul deficitului de forță de muncă asupra salariilor și asupra numărului de angajați la nivelul firmelor; în al doilea rând, integrează aceste rezultate într-un model macroeconomic multisectorial pentru a analiza efectele asupra inflației. Astfel, contribuția deficitului cronic de forță de muncă la evoluția prețurilor a variat între 2,7 și 3,5 puncte procentuale în perioada analizată, cu un vârf de 3,5 puncte în 2019 și 2023”.

Senatorul AUR de Suceava a precizat că această traiectorie, relativ stabilă, sugerează că deficitul de forță de muncă este în bună măsură generat de factori structurali, care se modifică lent în timp.

Ne mirăm că Virgiliu Vlăescu nu a pomenit nimic și despre predictibilitate, sustenabilitate și reziliență. Totuși, nu vă supărați, domnule senator AUR, dar dumneavoastră pentru cine vorbiți?

Barca Națională a României