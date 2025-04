Produci în America, dar cu cine?

”Experții din domeniul financiar-bancar la momentul actual sînt și ei bulversați pentru că nu pot să anticipeze cu mare precizie care vor fi efectele (suprataxării impuse de administrația Trump – n.r.). Nike, cel mai mare producător de încălțăminte sportivă din lume, de exemplu, își face 99% din producție în Vietnam, în China. Or, dacă acolo sînt 37-40% impozite, îți dai seama că imediat o să crească prețul la respectivele produse. După aia vin produsele electronice. Tablete, computere, laptopuri și toate din această gamă. Majoritatea lor se fac în China, în India, Vietnam. Îmbrăcămintea, de exemplu, se face în Bangladesh foarte mult, în India, iar efectele se vor vedea în săptămînile următoare. (Bun, muți producția din Bangladesh în Statele Unite, dar cu cine lucrezi?) Problema se pune la plata cu ora a muncitorilor, pentru că acum, la momentul la care noi vorbim, un lucrător din industria auto, cel care este în sindicatul General Motors, el pleacă de la 50 de dolari pe oră, minimum-minimorum. 47 sau 50 de dolari, da? Pentru primul an și după aia urcă, conform experienței, la 60, 70, 80… La un McDonald’s, acum se lucrează cu 15 dolari, o medie, așa, sub 15 dolari pe oră nu cred că mai lucrează nimeni, pentru că nu se duce, da? Ei, în industria textilă, să știe foarte clar că este uzura foarte mare, orele de muncă sînt foarte multe și trebuie să stai în niște condiții destul de dure. Eu nu văd pe absolut nimeni să se ducă la 15 dolari la oră, pornind de la premiza că acesta va fi minimul de încadrare, avînd în vedere că am văzut cu ochii mei destul de multe fast-food-uri în Statele Unite care oferă 15-17 dolari pe oră și nu găsesc oameni care să meargă să muncească. Ar fi una la mînă. Doi la mînă: ei au probleme foarte mari, de exemplu, nu numai în industria textilă, să zicem dacă ar veni treaba asta, dar în industria electronicelor, că tot am pomenit-o mai devreme. CEO-ul, șeful de la Apple, Tim Cook, a spus cu vreo cîțiva ani în urmă că problema nu se pune la noi că nu vrem să facem iPhone-urile în Statele Unite sau tabletele sau iPad-urile. Problema este că noi nu avem ingineri atît de mulți încît să ne putem baza pe ei să facem treaba asta. De aia noi le facem în China sau în Vietnam, pentru că dacă avem un model nou pe care să-l facem și să-l punem pe piață, noi acolo avem 10.000 de ingineri care lucrează la produs. Iar noi, aici, în America, nu adunăm o mie de ingineri specializați pe ceea ce cerem noi ca să facem produsul respectiv”. Suceveanul Florin Senciuc este stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii. (Foto: PBS)