Prefectul Păstrăv își va găsi serviciu

Prefectura Suceava a anunțat că 288 din cele 327 de proiecte PNRR derulate de Consiliul Județean și de cele 114 localități sucevene au fost finalizate și recepționate. Prefectul Bogdan Păstrăv a spus că instituția pe care o conduce a monitorizat în permanență recepțiile la terminarea lucrărilor pentru proiectele finanțate prin PNRR, precizînd că cele 288 de proiecte care au fost finalizate și recepționate reprezintă aproape 88% din totalul proiectelor din județ.

Înțeleg, deci, că s-a făcut o treabă bună cu monitorizarea asta. În aceste condiții, domnul Păstrăv nu trebuie să-și facă griji că nu-și va găsi de lucru după ce nu va mai fi prefect. La experiența sa îl va angaja ”Monitorul de Suceava”.

Muncitorul de Suceava