De la Ciprian Porumbescu la Nicolae Labiș

Profesorul Niculai Barbă, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava responsabil cu activitățile cultural-artistice, a vorbit despre programul manifestărilor dedicate poetului Nicolae Labiș, inițiat în contextul împlinirii a 90 de ani de la nașterea sa și a 70 de ani de la moarte, dar și despre expozițiile și evenimentele culturale pregătite în continuare, inclusiv în școli și peste graniță:

”Am demarat proiectul încurajat și de faptul că în 2023 am reușit să facem un program anual dedicat lui Ciprian Porumbescu, și atunci chiar a fost o inițiativă legislativă, și a fost aprobată în Parlament, Anul 2023, <Anul Ciprian Porumbescu>. S-au desfășurat o serie de activități extraordinare. E adevărat că funcția de vicepreședinte mi-a permis să mă implic efectiv în organizarea acelor evenimente și am rămas, așa, cu un virus cultural, să spunem, care nu s-a estompat după plecarea din funcție. Așa că, anul trecut, văzînd că totuși despre Nicolae Labiș se vorbește foarte puțin și văzînd faptul că, iată, un tînăr care a început prin a aduce ode regimului comunist și-a dat seama foarte repede ce se întîmplă și și-a exprimat propriile viziuni cu privire la societate…, iar evident că latura artistică a ajuns să fie una de cel mai înalt nivel.

Nicolae Labiș, ca și Ciprian Porumbescu, fiind o personalitate a județului Suceava, am zis că este nedrept ca personalități de acest rang să fie date, oarecum, uitării. Și cum în 2 decembrie obișnuiam să mergem la Casa Memorială de la Mălini, și văzînd că, totuși, se întîmplă prea puține lucruri, anul trecut, cînd se împlineau și 90 de ani de la naștere, am gîndit să dau un mesaj către persoane apropiate pentru a iniția un program Nicolae Labiș, care să înceapă pe 2 decembrie anul trecut, 2025, și să continue pînă în 22 decembrie acest an, 2026, adică de la împlinirea a 90 de ani de la naștere pînă la împlinirea a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice. Am făcut un scurt text pe care l-am trimis cîtorva persoane și am avut bucuria să primesc feedback-uri pozitive, astfel încît am putut să propunem ca în luna decembrie de anul trecut să fie 21 de zile în care să organizăm evenimente dedicate lui Labiș. De ce 21 de zile? Sînt 21 de ani cît a trăit poetul. S-au alăturat acestei idei doamna profesoară Sanda-Maria Ardeleanu și apoi Codrin Bența, de la Colegiul Național <Nicu Gane> de la Fălticeni, acolo unde este găzduit și cenaclul Nicolae Labiș, dar și unde a studiat Nicolae Labiș. Apoi, președintele cenaclului <Nicolae Labiș> de la Fălticeni, domnul Constantin Bulboacă, de la Mălini Maria și Puiu Crețu, domnul Marinel Dănilă, de la Fălticeni… Dacă observați, sînt așa: Ardeleanu, Barbă, Bența, Crețu, Dănilă…, am început cu ABC-ul acestui grup și ne-am întîlnit, am discutat, apoi am gîndit noi ce să facem.

S-au alăturat foarte curînd și o serie de artiști plastici, Mihai Pînzaru – PIM, care a spus <da> din prima, apoi Radu Bercea și artistul, pictorul Mihail Gavril, de la Fălticeni. Radu Bercea și Mihail Gavril fiind cei care au și realizat expoziții grafice Nicolae Labiș, Mihail Gavril a făcut o serie de 21 plus 21 de lucrări, deci 42, în ideea că ar fi anii de viață și replicile care urmează să se desfășoare, iar Radu Bercea, care, iată, are 87 de ani împliniți pe 29 august 2026, a realizat într-un timp foarte scurt 70 de lucrări, numărul de ani care a trecut de la trecerea la cele veșnice. Aceste expoziții sînt deja itinerante, urmează să se alăture și expoziția maestrului PIM chiar în luna aceasta și, dintre evenimentele deja organizate, trecînd peste ce s-a întâmplat în luna decembrie anul trecut – și au fost foarte multe activități…, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și, în special, cele care au ajuns la tineri – pentru că asta am vrut, să putem vorbi, eventual, și despre Nicolae Labiș ca un model, pentru că reperele și modelele pentru tineri în perioada asta sînt destul de subțiri.

(Aceste expoziții pe unde au ajuns?) Au ajuns la Galeria Zamca, au fost la Fălticeni, la Colegiul <Nicu Gane>, și apoi la Biblioteca Municipală <Eugen Lovinescu> din Fălticeni. Acum ea se află la Cazinoul Băilor de la Vatra Dornei și în luna septembrie vom avea o serie de manifestări acolo. Urmează să parcurgă, vorbesc de cea lui Mihail Gavril, să parcurgă o serie de localități, în special acolo unde există galerie. Adică, de la Vatra Dornei vom veni la Cîmpulung Moldovenesc, la Muzeul <Arta Lemului> sau la Bibliotecă. Cred că la Muzeul <Arta Lemului> va merge Mihail Gavril și Radu Bercea la Bibliotecă. Domnul Radu Bercea este mai familiarizat cu Biblioteca. Va fi Gura Humorului, Siret și evident că vom merge și pe urmele poetului, la Iași, la București și în afara granițelor țării. În luna mai am fost cu o serie de lucrări a lui Mihail Gavril în cadrul unor evenimente care au fost dedicate lui Nicolae Labiș la Chișinău și Cernăuți.

(Domnule profesor, pe ce cheltuială se fac toate aceste lucruri?) Ei, cum să spun? Vedeți dumneavoastră că sînt fonduri extraordinare alocate culturii, proiecte, finanțări incomensurabile… Ați observat ghilimele, da? Toate aceste cheltuieli au fost făcute pe banii celor pe care i-am enumerat. Adică au pornit de la autori – lucrări de sute și mii de euro, care au fost, să spunem într-un fel, așa, cedate evenimentului și sînt expoziții itinerante, iar apoi, toate aceste deplasări și tot ce înseamnă organizarea unor astfel de expoziții, dar nu numai expoziții, ci și evenimente, au fost făcute pe banii și pe cheltuiala celor pe care i-am enumerat.

(Cum de nu s-a alăturat nimeni acestui demers? Consiliul Județean, să spunem.) Eu am o serie de explicații, nu vreau să le dezvolt aici. Eu m-aș bucura foarte mult ca măcar activitățile care sînt tradiționale și care fac referire la Labiș, la Consiliul Județean, m-aș referi, de exemplu, la Festivalul Nicolae Labiș, anul acesta să fie mai consistent, am tot insistat să suplimentăm bugetul pentru a putea face o serie de activități mult mai importante, să invităm scriitori și oameni de cultură din străinătate și de peste toată țara. Domnul Manole se zbate, săracul, să dezvolte acest eveniment, pînă la urmă o să găsim și posibilitatea aceasta de a dezvolta programul, pentru că, mergînd la Chișinău și la Cernăuți, ne-au întrebat cînd putem veni. Noi, oricum, pregătim și în afara acelor activităților despre care spuneam și care ar trebui să le facă Consiliul Județean sau alte instituții, pregătim o serie de evenimente în care se vor implica și Cenacul, și colegiul <Nicu Gane>, și acum am găsit un colaborator la Primăria Mălini, Dumitru Amăriei. Se va implica Teatrul Municipal <Matei Vișniec> din Suceava, și îl avem deja aici cu noi pe Bogdan Amurăriței în realizarea acestor evenimente legate de festival. Noi ne-am dorit ca în 10-11 octombrie, cînd are loc Festivalul Nicolae Labiș, să putem avea finalizată și o carte a lui Nicolae Cîrlan, cea care este un fel de <opera omnia>, care se referă la Nicolae Labiș.

În luna septembrie, pentru că în octombrie va fi festivalul și vom fi și noi implicați acolo cu tot ce se poate și să îmbogățim programul acestui festival, în luna septembrie avem activități în care vom încerca să implicăm unitățile școlare, pentru ca Nicolae Labiș să ajungă la cît mai mulți elevi. Vom avea expozițiile despre care v-am spus. În septembrie vom merge cu o expoziție itinerantă Mihai Pînzaru – PIM în Basarabia. Dumnealui are o emoție deosebită atunci cînd vorbim de Basarabia (tatăl artistului s-a născut acolo – n.r.). O să mergem în Basarabia pe un traseu, tot itinerant, cu Chișinău, dar și cu Edineț, Soroca și așa mai departe. De asemenea, în octombrie, vor fi universități implicate. În septembrie școala începe mai repede la Cernăuți și vom merge la Universitatea Națională din Cernăuți”.