”Populism” înseamnă altceva la Rădăuți

Primăria Municipiului Rădăuți a alocat 100.000 de lei pentru Broșteni, dar nu din banii puși deoparte pentru Tîrgul Olarilor, care, conform primarului Bogdan Loghin, ”va avea loc și în acest an, dar fără alte cheltuieli suplimentare, cu buget minim, în forma sa esențială, ca semn de respect pentru tradiția meșteșugului și, mai ales, pentru familia Colibaba, un simbol al olăritului în Bucovina. Vom continua să cinstim tradițiile noastre, dar fără să uităm niciodată că omenia și solidaritatea sunt valorile care definesc cu adevărat o comunitate”.

Anunțul sprijinului pentru localitatea măturată de ape în noaptea de 27 spre 28 iulie a venit pe 5 august, iar domnul Loghin a explicat de ce hotărîrea a fost luată un pic mai tîrziu: ”În fața dificultăților financiare cu care ne confruntăm alegem să fim solidari, demni și uniți. De aceea, am decis să sprijinim orașul Broșteni cu suma de 100.000 de lei ca un gest concret de ajutor între comunități, într-un moment în care este nevoie de fapte, nu de vorbe. Această decizie vine după ce am lăsat deliberat să se așeze valul de populism și emoție publică, pentru a analiza cu luciditate toate opțiunile legale și bugetare disponibile. Nu am vrut să luăm o decizie pripită, ci una asumată, realistă și sustenabilă”.

Înțelegem că domnul Loghin vrea să fie în pas cu vremurile și folosește cuvinte la modă, ca ”sustenabil” și ”populism”, dar, totuși, de ce populism? Domnule primar, dacă, Doamne ferește, ia foc locuința vecinului dumneavoastră nu săriți pe loc cu o găleată de apă în mînă, ci așteptați să sară alții, iar dumneavoastră veniți cu găleata peste o săptămînă, ca să nu fiți acuzat de populism? Însă, poate că în Republica Rădăuți populismul înseamnă cu totul altceva decît înseamnă în Republica România.

Operațiunea foc și groază