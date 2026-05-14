Pentru Vasile Cărare s-au închis cărările

De față cu Clotilde Armand, care se rătăcise pe la Suceava, președintele Organizației Județene a USR, primarul orașului Milișăuți Vasile Cărare, a prins curaj și a declarat că „PSD este în cădere, noi sîntem peste PSD în sondaje. Trebuie să facem vizibili aleșii noștri, să arătăm ce înseamnă o guvernare la nivel local cu aleși USR implicați”.

Singurul sondaj de opinie în care USR a crescut și a sărit în fața PSD este cel comandat de USR, dar nu contează. De-acum încolo, domnul Cărare trebuie să înțeleagă de ce va găsi cărările închise atunci cînd va încerca să ajungă la președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru a solicita vreun ajutor pentru dezvoltarea localității pe care o conduce cu atîta profesionalism marca USR.

Sondajul și etajul