Pensionari băgați în același bazin

Primarul Bogdan Loghin a anunțat că s-a deschis bazinul didactic de înot de la Rădăuți, unde prețurile sînt următoarele: 50 de lei pentru adulți și 35 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Dar, totuși, nu-i corect să-i bagi pe toți pensionarii în aceeași oală, pardon, în același bazin. Cum adică să plătească 35 de lei și pensionarul de 65 de ani cu o pensie de 2.000 de lei, și tînărul pensionar din poliție cu o pensie de 6.000 de lei, pe care lesne îl poți confunda cu un student întîrziat?

To be or înot to be?