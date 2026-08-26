Fetele de care tații lor ar fi mîndri



Maestrul Mihai Pînzaru PIM, despre unul dintre momentele emoționante pentru el de la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineri ”Grigore Vasiliu Birlic”, legat de prezența la Fălticeni a actrițelor Gloria Găitan și Irina Rădulescu, fiicele actorilor Vladimir Găitan și Dem Rădulescu:

”Emoționant pentru mine a fost că într-una din zile s-a declanșat un moment aparte. Două urmașe de mari actori, Gloria Găitan și cu Irina Rădulescu, au venit și i-au readus în atenție, cumva, împreună cu regizorii acestui festival, care au prezentat niște pelicule retro despre activitatea celor doi mari actori – Vladimir Găitan și Dem Rădulescu. Și în aceste momente, eu mi-am amintit de clipele cînd ne întîlneam cu Duțu Găitan, cu Gloria, cînd erau mici, cu copiii mei, cînd erau mai mici. Ai mei erau mai mari decît copiii lui Duțu Găitan. Și ne vedeam cu drag. Iată, a trecut timp, a dispărut Duțu – mare supărare, mare durere, mare regret…, ca și Bibanul de altfel. Pentru că dacă ne gîndim că Duțu a dispărut de șase ani aproape…, Bibanul de 26 de ani. Dar ei parcă sînt mereu aici, cu noi.

E o sală de cinematograf la clubul de aici, din Fălticeni, care are numele lui Vladimir Găitan. În același timp, și Căminul Cultural din Bosanci se cheamă tot Vladimir Găitan. Vladimir Găitan este și el cetățean de onoare al orașului Fălticeni (Mihai Pînzaru-PIM a primit această distincție săptămîna trecută – n.r.). Gloria e actriță la Teatrul de Comedie din București. Irina este și ea actriță, la Teatrul Mic din București. Sînt foarte calde, absolut naturale, fără nici o urmă de sofisticare. Și tocmai arătau că n-a fost ușor deloc să fie copiii unor actori renumiți. Concluzia a fost că au trebuit să muncească de două ori. Niciodată celebrii părinți nu pot fi întrecuți de urmași. Dar sînt foarte talentate, plăcute. Am fost și eu invitat, că s-au pus întrebări din sală. Și părintele Mihăilă, producătorul/regizorul întregului festival, m-a invitat și pe mine să fiu alături. Eu am pregătit, normal, patru portrete închinate urmașilor și celor doi mari actori. Le-am oferit pe scenă și am avut vorbe calde și amintiri plăcute despre întîlniri, momente ale întîlnirilor mele cu cei doi mari actori, situații în care cei doi mari actori s-au intersectat cu amintirile mele. Deci, cam asta e”.